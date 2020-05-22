Putin'e yeniden seçilme hakkı tanıyacak yasa tasarısı yenilendi
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Putin'e yeniden seçilme hakkı tanıyacak yasa tasarısı yenilendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar başkanlık görevini yürütmesine imkan sağlayacak yasa tasarısının yenilendiği duyuruldu.

Putin'e yeniden seçilme hakkı tanıyacak yasa tasarısı yenilendi
22.05.2020 12:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:20

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar başkanlık görevini yürütmesine imkan sağlayacak yasa tasarısının yenilendiği duyuruldu.

Rusya, Vladimir Putin'in 2036 yılına kadar görevde kalma sürecini referandumla halkın huzuruna taşımaya hazırlanıyor. Rusya Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, seçme ve seçilme kanunlarında değişikliğe gidilerek, Putin'e 2036 ya kadar görevde kalma imkanı sağlayacak kanun tasarısının yenilenerek son haline getirildiği duyuruldu. Korona virüs salgını nedeniyle Mart sonunda çalışmalarına ara veren Seçim Kurulu, kanun tasarısının halka sunulmaya hazır olduğunu duyurdu. Dünyada 5 milyondan fazla kişiye bulaşan Covid-19 salgını sebebiyle referandum tarihine ilişkin net bir açıklama yapmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024'te yapılacak Başkanlık seçimlerine yeniden aday olabilmesinin önünü açan yasa tasarısı ilk olarak Ocak ayında gündeme gelmiş ve bazı kanunlarda da değişiklik kabul edilmişti. Ancak Putin, kendisine yeniden seçilme hakkı verilmesinin, referandum yoluyla mutlaka halka arz edilmesi gerektiğini, halkın onayının alınmasının daha doğru olacağını açıklamıştı.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İHA

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