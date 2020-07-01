Putin'e yeniden başkanlık yolunu açacak düzenleme için halk sandık başında (2)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 yıl sonra devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği için halk, referandumun son gününde sandık başına gitti.
01.07.2020 16:08 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:16
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 yıl sonra devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği için halk, referandumun son gününde sandık başına gitti.
Kaynak: AA