Putin'e hastane gezdiren Başhekim'in Covid-19 testi pozitif çıktı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Moskova’daki Kommunarka Enfeksiyon Hastanesi’ni ziyaretinde eşlik eden Başhekim Denis Protsenko’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Kremlin, Putin'e düzenli olarak test yapıldığını ve her şeyin normal olduğunu açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki Kommunarka Enfeksiyon Hastanesi'ni ziyaretinde eşlik eden Başhekim Denis Protsenko'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Rus devlet kanalı Rossiya-24'e göre Başhekim Protsenko'nun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com