Putin Duyurdu! Füzelerle Donatılmış Rus Savaş Gemileri Akdeniz'de Nöbet Tutacak

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kalibr füzesiyle donatılmış Rus savaş gemilerinin Akdeniz'de aralıksız olarak nöbet tutacağını söyledi.

"FÜZEYLE DONATILMIŞ GEMİLER AKDENİZ'DE 7/24 NÖBET TUTACAK"

Soçi'de askeri üretim faaliyetlerinin ele alındığı bir toplantıda konuşan Putin, "Suriye'deki uluslararası teröristlerin saldırı tehdidinin devam etmesi nedeniyle Kalibr füzeleriyle donatılmış gemilerimiz, Akdeniz'de aralıksız olarak görev yapacak" dedi.

"RUS DONANMASININ VARLIK GÖSTERDİĞİ COĞRAFYA GENİŞLEDİ"

Sputnik'in aktardığına göre Putin, başta Akdeniz, Kuzey Atlantik ve Asya-Pasifik olmak üzere son yıllarda Rus donanmasının varlık gösterdiği coğrafyanın belirgin şekilde genişlediğini söyledi.