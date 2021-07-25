Putin: "Düşmanı tespit etme ve önlenemez saldırı gerçekleştirme yeteneğine sahibiz"

Rusya Donanma Günü kapsamında St. Petersburg şehrinde düzenlenen deniz geçit törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Sualtında, yüzeyde ve havadaki herhangi bir düşmanı tespit etme ve gerekirse ona karşı 'önlenemez' bir saldırı gerçekleştirme yeteneğine sahibiz" dedi.

Rusya Donanma Günü kapsamında St. Petersburg şehrinde düzenlenen deniz geçit törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Sualtında, yüzeyde ve havadaki herhangi bir düşmanı tespit etme ve gerekirse ona karşı 'önlenemez' bir saldırı gerçekleştirme yeteneğine sahibiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Donanma Günü kapsamında St. Petersburg şehrinde gerçekleştirilen deniz geçit törenine katıldı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer bakanların da katıldığı törende Rusya'nın en önemli deniz unsurları arasında gösterilen Mareşal Ustinov füze kruvazörü, Amiral Kasatonov fırkateyni, Proje Corvette 20385 Thundering savaş gemisi, Stoyky, nükleer denizaltılar ve Rus Hava Kuvvetleri'nin gösteri uçakları yer aldı. Rus askerlerinin gösterilerinin yanı sıra Rus donanmasına ait gemi ve denizaltılar, geçiş töreninde Rusya lideri Putin'i selamladı.

Putin, konuşmasında Rus donanma gücünün gününü tebrik ederek, "Sayın denizciler, emir subayları, subaylar, generaller ve amiraller, sevgili gaziler, sevgili Rusya vatandaşları, sizi Donanma Günü vesilesiyle tebrik ediyorum. Bu bayram, geçit törenlerinin ciddiyeti ve güzelliği ile görkemli. Anavatanın deniz sınırlarının tüm kuşak savunucularının birliğinin habercisi. Tüm Rusya için, halkımız için önemli ve değerlidir. Zira denizcilerin, öncülerin cesareti ile anavatanımız bir araya geldi ve güçlendi, ihtişamlı bir hale geldi" dedi.

"Önlenemez saldırı gerçekleştirme yeteneğine sahibiz"

Rus donanmasının gelişiminden bahseden Putin, "Rusya en kısa sürelerde önde gelen deniz güçleri arasında hak ettiği yerini aldı, mütevazı bir Petrovsky botundan başlayarak okyanusta görev yapan güçlü gemilere ve nükleer füze taşıyıcı denizaltılara kadar muazzam bir gelişme yolundan geçti. Etkili uzun ve kısa menzilli deniz uçak filosuna, güvenilir kıyı savunma sistemlerine, dünyada hala benzeri olmayan, sürekli ve başarıyla geliştirdiğimiz en yeni hipersonik yüksek hassasiyetli silah sistemlerine sahip oldu" diye konuştu.

"Rusya'nın deniz güçleri dünya okyanusunun hemen hemen tüm bölgelerinde bulunuyor" diyen Putin, "Baltık, Kuzey, Pasifik, Karadeniz, Hazar Filosu, savaş gemileri, tekneler ve muhrip gemileri de dahil filolarımızda görev yapan kahraman denizcilerimiz ve yetkin komutanlar herkes tarafından bilinir" ifadelerini kullandı.

Putin, "Sualtında, yüzeyde ve havadaki herhangi bir düşmanı tespit etme ve gerekirse ona karşı önlenemez bir saldırı gerçekleştirme yeteneğine sahibiz" diyerek Rus denizcilere "Geri çekilmeyin ve gemiyi asla terk etmeyin" mesajı verdi. - ST. PETERSBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı