Putin, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını resmen tanıdığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO ve ABD'yi Ukrayna üzerinde egemenlik kurduğunu ve Batı'nın bir 'kolonisi' haline geldiğini ifade etti. Putin, Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını resmen tanıdığını açıkladı.

Söz konusu kararın ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de aynı cümlelerle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.