Putin, Donbas'ta yaşananların soykırıma benzediğini iddia etti - Haberler
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Putin, Donbas'ta yaşananların soykırıma benzediğini iddia etti

Putin, Donbas'ta yaşananların soykırıma benzediğini iddia etti
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'ta yaşananların "soykırıma benzediğini" öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'ta yaşananların "soykırıma benzediğini" öne sürdü.

Putin, Rusya merkezli Sivil Toplumu ve İnsan Haklarını Geliştirme Konseyi ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Toplantıda Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, "Rusya fobisi, soykırım öncesindeki ilk adımdır." dedi.

Donbas'ta da Rusya fobisinin yaşandığını iddia eden Putin, "Donbas'ta yaşananları biliyoruz. Orada yaşananlar kesinlikle soykırıma benziyor. Ancak bu kavramların değer kaybetmemesi için de dikkatli hareket edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

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AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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