Putin: "Deniz kuvvetleri filosu ve ordu için büyük bir kayıp"

Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin, 14 denizcinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili, "Bu deniz kuvvetleri filosu ve ordu için büyük bir kayıp. İncelemeleri şahsen yapmanızı ve komisyonun araştırmalarını raporlaştırıp şahsen bana getirip raporları bana sunmanızı istiyorum" dedi. Rusya'ya ait bir denizaltında okyanusta araştırma yaptığı sırada çıkan yangın ile 14 yaşamı yitirmesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu acil toplantı yaptı. Facianın detaylarıyla ilgili bilgi alan Putin, Şoygu'ya ölen denizcilerin ailelerine destek olunması talimatı verdi. Şoygu gerçekleşen görüşmede Putin'e facianın çıkış sebebi ile ilgili bilgiler vererek, "Arktik Okyanusu'nun Rusya kısmında kalan Barents Denizi'nde deniz tabanının incelenmesi sırasında Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltı araştırma gemisinde yangın çıktı. Araştırma gemisinin cihazlarında meydana gelen yangın nedeniyle 14 denizci zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yangın, gemi mürettebatı tarafından söndürüldü. Şuan araştırma gemi Murmansk bölgesindeki Severomorsk üssüne götürüldü. Bu trajedi ile ilgili araştırma komitesi kurularak komitenin liderliği Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Evmenov'a verildi" dedi.

"14 DENİZCİDEN 7'Sİ ÜST DÜZEY DENİZCİLERDİ"Gerçekleşen görüşmede Şoygu'dan facianın detayları ile ilgili ilk bilgileri alan Putin, "Bunun bizim için önemli bir gemi olduğunu biliyoruz ve çok profesyonel bir ekibimiz vardı. Ön raporlara göre yaşamını yitiren 14 denizciden 7'si üst düzey denizcilerdi. 2 denizci Rusya için önemli görevler üstlenmiş kahramanlardı. Bu deniz kuvvetleri filosu ve ordu için büyük bir kayıp. İncelemeleri şahsen yapmanızı ve komisyonun araştırmalarını raporlaştırıp şahsen bana getirip raporları bana sunmanızı istiyorum" dedi. Rus medyası RBC isimli, büyük bir Rus medya grubuna dayandırdığı haberlerinde ise yangının meydana geldiği deniz altında nükleer çalışmaların yürütüldüğünü iddia etmişti.

(İHA)

02.07.2019 21: 41: 58 TSI NNNN

Kaynak: İHA