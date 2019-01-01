Putin'den Yeni Yıl Mesajı: "Birlikte Çalışarak, Emek Vererek Daha İyi Bir Yaşam İnşa Edebiliriz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl mesajında, "Birlikte çalışarak, emek vererek daha iyi bir yaşam inşa edebiliriz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı videoda Rus halkına seslendi. Putin, "Tıpkı çocukluğumuzdaki gibi yeni yıl arifesi dileklerde bulunduk ve bu gecenin bize şans ve başarı getirmesini umduk. Umarım bunların hepsi gerçek olur. Aynı zamanda şundan da eminiz kendi, kendimiz, ailemiz ve vatanımız için birlikte çalışarak, emek vererek daha iyi bir yaşam inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı.

2018 yılında ekonomi, sağlık, eğitim gibi alanlarda pek çok zorlukla yüzleştiklerini belirten Putin, "Emeklerimiz için daha önce kimseden yardım almadık, almayacağız da. İşte bu yüzden birlik içinde, güçlü ve tek bir bütünün parçası olan bir takım olmalıyız" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA