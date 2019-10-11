Putin'den uyarı: Türkiye'nin operasyonu IŞİD tehdidini canlandırabilir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonun IŞİD tehdidini canlandırabileceğini söyledi.
11.10.2019 14:36
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonun IŞİD tehdidini canlandırabileceği uyarısında bulundu.
Putin, Türkiye'nin operasyonun, IŞİD'in bölgede yeniden ortaya çıkmasını tetikleyebileceğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com