Putin'den uyarı: Türkiye'nin operasyonu IŞİD tehdidini canlandırabilir

Putin'den uyarı: Türkiye'nin operasyonu IŞİD tehdidini canlandırabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonun IŞİD tehdidini canlandırabileceğini söyledi.

11.10.2019 14:36
Putin'den uyarı: Türkiye'nin operasyonu IŞİD tehdidini canlandırabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonun IŞİD tehdidini canlandırabileceği uyarısında bulundu.


Putin, Türkiye'nin operasyonun, IŞİD'in bölgede yeniden ortaya çıkmasını tetikleyebileceğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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