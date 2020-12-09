Putin'den "Ürüne erişimde Sovyetler'e dönmeyelim" uyarısı
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Putin'den "Ürüne erişimde Sovyetler'e dönmeyelim" uyarısı

09.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:02
Putin'den

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yaşanan gıda fiyat artışlarına karşı "Sovyetler Birliği'nde her şey vardı, ancak herkese yetecek kadar yoktu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yaşanan gıda fiyat artışlarına karşı "Sovyetler Birliği'nde her şey vardı, ancak herkese yetecek kadar yoktu. Şimdi ise insanların belirli ürünleri piyasada gördüğümüz fiyatlarla satın almak için yeterli parası olmayabilir. Böyle olmamasına dikkat edin." diyerek "tarihi" açıklama yaptı.

Putin, hükümet yetkilileri ile video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, ülkedeki ekonomik gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'daki gıda ürünlerinde yaşanan artışlara işaret eden Putin, "Bu, hükümetin ihracat potansiyelini korumak için kullandığı destek önlemleri de dahil olmak üzere özel dikkat gerektiren bir konu." diye konuştu.

Vatandaşların gıdaya erişimine ilişkin Sovyetler Birliği döneminden örnek veren Putin, "Sovyetler Birliği'nde her şey vardı, ancak herkese yetecek kadar yoktu. Ancak bunun nedeni ürün eksikliğiydi. Şimdi ise insanların belirli ürünleri piyasada gördüğümüz fiyatlarla satın almak için yeterli parası olmayabilir. Böyle olmamasına dikkat edin." yorumunu yaptı.

Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) verilerine göre, kasımda ekim ayına kıyasla ülkedeki toz şeker fiyatı yüzde 8,9, yumurta fiyatı 7,4 artarken, salatalık fiyatı 39,2, domates fiyatı ise yüzde 27,6 artış kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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