Putin'den Ukrayna'ya takas iması: 24 askerin kaderi hapisteki Ruslara bağlı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı'nda yakalanan 24 Ukraynalı denizcinin kaderinin Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus vatandaşlarının akıbetine bağlı olduğunu söyledi.

Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada "Bunun gibi sorunların tek başına çözülmemesi gerekiyor. Bundan önce Ukrayna'da benzer durumda olan Rus vatandaşları dahil olmak üzere, endişelendiklerimizin kaderini nasıl çözeceğimizi düşünmeliyiz" ifadesinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle