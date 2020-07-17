Putin'den Ukrayna sınırında 150 bin askerle tatbikat emri
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Putin'den Ukrayna sınırında 150 bin askerle tatbikat emri

Putin'den Ukrayna sınırında 150 bin askerle tatbikat emriRusya, (DHA)- Rusya lideri Putin, ülkenin batı ve orta kesimindeki askeri birliklerin teyakkuz hazırlığını ölçmek amacıyla 150 bin askerle tatbikat emri verdi.

Putin'den Ukrayna sınırında 150 bin askerle tatbikat emri
17.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:43

Putin'den Ukrayna sınırında 150 bin askerle tatbikat emri

Rusya, (DHA)- Rusya lideri Putin, ülkenin batı ve orta kesimindeki askeri birliklerin teyakkuz hazırlığını ölçmek amacıyla 150 bin askerle tatbikat emri verdi. Onlarca silah sistemi, hava aracı ve savaş gemisiyle Ukrayna sınırı yakınında düzenlenen tatbikatın görüntüsü basına servis edildi.

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkenin batı ve orta kesimindeki askeri birliklerin teyakkuz hazırlığını ölçmek amacıyla tatbikat emri verdi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 150 bin askerin, 26 bin silah sisteminin, 414 askeri hava aracının ve 106 savaş gemisinin tatbikatta yer aldığı belirtildi. Rus medyası, tatbikatın, 'askerlerin savaşa hazır olup olmadıklarını test etmek' amacıyla yapıldığını duyurdu. Tatbikata ilişkin açıklama yapan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'Tatbikatlar, birliklerin ciddi terörist tehditlerin devam ettiği Rusya'nın güneybatısında askeri güvenlik sağlama yeteneğini değerlendirmek ve Kavkaz-2020 stratejik komuta ve personel tatbikatı için yapıldı' dedi.

Kaynak: DHA

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