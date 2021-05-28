Putin'den uçak krizi konusunda Belarus'a destek
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Putin'den uçak krizi konusunda Belarus'a destek

Putin'den uçak krizi konusunda Belarus'a destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Soçi kentindeki konutunda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin uçak krizi konusunda Belarus'a karşı takındığı tavrı eleştirerek, Belarus'un yanında olduğunu söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Soçi kentindeki konutunda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin uçak krizi konusunda Belarus'a karşı takındığı tavrı eleştirerek, Belarus'un yanında olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu Soçi kentinde bulunan konutunda ağırladı. Putin ve Lukaşenko görüşmede, Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının 23 Mayıs'ta Minsk'e zorla indirilerek muhalif gazeteci Roman Pratasievich'in gözaltına alınması üzerine Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Belarus arasında patlak veren krizi de ele aldı. Batılı ülkelerin Belarus'a karşı takındığı tavrı eleştiren Rusya lideri Putin, AB ülkelerinin Belarus'a yönelik tepkilerini "duygu patlaması" olarak nitelendirdi. Putin, "Anlaştığımız gibi buraya geldiğiniz için teşekkür ederim, biz daha bu yeni duygu patlaması dalgası yaşanmadan önce anlaşmıştık. Evet, duygu patlaması" dedi.

Putin, 8 yıl önce eski Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales'in uçağının Avusturya'ya indirildiğini hatırlatarak, "Morales'i uçaktan indirdiler ve sessizlik hakimdi" diyerek batılı ülkelerin çifte standart uyguladığını savundu.

Görüşmede, Belarus ile Rusya arasındaki "Birlik Devlet" projesine de değinen Putin, "Emin adımlarla ilerliyoruz. Bu çalışma, vatandaşlarımıza somut sonuçlar getirmeye başladı. Burada tek önemli nokta, her şeyin tutarlı bir şekilde acele etmeden ve kademeli bir şekilde yapılması. Yani, çıkarlarımızın her ülkenin kendi belirleyeceği şekilde sağlanması" dedi. Putin ayrıca, Rus mühendisler tarafından Belarus'a inşa edilen nükleer güç santralinin birinci güç ünitesinin önümüzdeki Haziran ayında devreye sokulacağını da duyurdu.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ise bazı ülkelerin Ryanair'e ait yolcu uçağının 23 Mayıs'ta bomba ihbarı üzerine Belarus'a acil iniş yapması meselesine "duygusal" yaklaştığını söyledi. Ryanair meselesini açığa kavuşturacak belgeler getirdiğini belirten Lukaşenko, "Rus ekonomisi gelişiyor. Rusya'ya bağlı olan bizim ekonomimiz de doğal olarak normal bir şekilde ilerliyor ancak her zaman bize sorun çıkarmak isteyenler var. Siz onları biliyorsunuz, ben size bilgi vereceğim. Sizinle olan güvene dayalı ilişkimize dayanarak bazı belgeler getirdim. Neler olduğunu, bunların nasıl insanlar olduğunu anlamanız için size göstereceğim" ifadelerini kullandı. - SOÇİ

Putin'den uçak krizi konusunda Belarus'a destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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