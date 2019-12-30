Putin'den Trump'a istihbarat paylaşımı için teşekkür

30.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:15

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin, Rusya'da terör saldırısı hazırlığındaki 2 kişinin yakalanmasına imkan veren istihbarat paylaşımı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.



Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Putin'in Trump ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle