Putin'den Trump'a istihbarat paylaşımı için teşekkür
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Putin'den Trump'a istihbarat paylaşımı için teşekkür

Putin'den Trump'a terör saldırılarını engelleyen istihbarat için teşekkür

30.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:15
Putin'den Trump'a istihbarat paylaşımı için teşekkür

Devlet Başkanı , ABD'nin, Rusya'da terör saldırısı hazırlığındaki 2 kişinin yakalanmasına imkan veren istihbarat paylaşımı nedeniyle ABD Başkanı 'a teşekkür etti.


Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Putin'in Trump ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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