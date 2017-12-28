Putin'den Teröristler İçin Emir: Tutsak Almayın, Vurun!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petersburg'daki bir markette yaşanan patlamayı terör eylemi olarak nitelendirdi ve bundan sonra teröristlerin tutsak alınmamasını, tehdit oluşturdukları durumda bulundukları yerde öldürülmelerini emretti.

"BİNLERCE TERÖRİST GELİYOR"

Suriye'de binlerce teröristin bulunduğuna dikkat çeken getiren Putin, "Yüzlerce, binlerce terörist ülkemize eğitim alıp, hazırlık yaptıktan sonra geri dönerse ne olur?" diye sordu ve şöyle devam etti:

"KARARLI BİR ŞEKİLDE DAVRANIN"

"Federal Güvenlik Servisi Başkanı'na dün bu militanları tutuklarken yasalar uyarınca davranması gerektiğini hatırlattım. Fakat görevlilerimizin hayatına veya sağlığına tehdit olursa, kararlı bir şekilde davranmaları, tutsak almamalarını ve militanları bulunduğu yerde öldürmelerini söyledim."

13 KİŞİ YARALANMIŞTI

St. Petersburg'un Kondratyevskiy caddesinde yaşanan patlama sonucunda 8'i ağır 13 kişi yaralanmıştı.

