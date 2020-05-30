Putin'den Suriye'deki askeri üsler için 'daha fazla arazi' talebi
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Putin'den Suriye'deki askeri üsler için 'daha fazla arazi' talebi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığının Suriye'deki Rus askeri üsleri için daha geniş arazi ve daha fazla gayrimenkul sağlanması amacıyla Suriye rejimiyle görüşülmesi talimatı verdiği bildirildi.

Putin'den Suriye'deki askeri üsler için 'daha fazla arazi' talebi
30.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:18
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığının Suriye'deki Rus askeri üsleri için daha geniş arazi ve daha fazla gayrimenkul sağlanması amacıyla Suriye rejimiyle görüşülmesi talimatı verdiği bildirildi. Moskova'nın görüşmelerde ayrıca denizde de daha fazla alanı kullanma izni isteyeceği ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığının Suriye'deki Rus askeri üsleri için daha geniş arazi ve daha fazla gayrimenkul sağlanması amacıyla Suriye rejimiyle görüşülmesi talimatı verdi. Rus lider Putin'in Savunma Bakanlığı'nın söz konusu görüşmeleri Dışişleri Bakanlığı'nın katılımı ile gerçekleştirmesini de istediği kaydedildi. Suriye'de rejimi destekleyen Rusya'nın Suriye'de daimi iki askeri üssü bulunuyor. Bunlardan biri hava kuvvetlerinin bulunduğu Hmeymim üssü, bir diğeri de deniz üssü olarak kullandığı Tartus Limanı olarak biliniyor.

 


- Rusya

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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