Putin'den Suriye'de Düşürülen Rus Uçağına İlişkin Açıklama

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de düşürülen Rus savaş uçağına ilişkin gelişmeleri "trajik olayların bir zinciri" olarak niteleyerek, "Moskova'nın tepkisi, Suriye'deki Rus birliklerinin güvenliğini artırmak yönünde olacaktır." dedi.

Putin, başkent Moskova'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Suriye'de düşürülen Rus savaş uçağına ilişkin gelişmeleri değerlendiren Putin, "Söz konusu gelişmeyi ciddi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Suriye'de Rus uçağının düşürülmesi trajik olayların bir zinciri gibi görülüyor. Moskova'nın tepkisi, Suriye'deki Rus birliklerinin güvenliğini artırmak yönünde olacaktır." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Suriye'de radardan kaybolan Rus askeri uçağının İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Beşşar Esed rejimi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü kaydedilmişti.