Putin'den, seçimin galibi Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya tebrik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimleri kazanan Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'yu tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimleri kazanan Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'yu tebrik etti.

Belarus'ta dün gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimini 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko kazandı. Muhalefetin kabul etmediği seçim sonuçlarının ardından Minsk'te başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 300'e yakın protestocu gözaltına alındı. Belarus'ta tamamlanan seçimlerin ardından özellikle batılı ülkeler seçimlerin adil olmadığını savunuyor. Seçimlere temsilci gönderen Almanya tarafından yapılan resmi açıklamada seçimlerin adil koşullarda gerçekleşmediği ifade edilirken, seçimlerin ardından çıkan sokak çatışmalarında göstericilere karşı güç kullanılması da sert bir dille kınandı.

Avrupa Birliği'nden (AB) henüz resmi bir tavır gösterilmedi.

Putin, Lukaşenko'yu tebrik etti

Rus özel askeri şirket olan ve Orta Doğu ülkelerinde çıkan iç savaşlarda adından sıkça bahsedilen Wagner özel paralı asker şirketine bağlı 33 kişinin Belarus'ta gözaltına alınmasından sonra Rusya ile Belarus arasında ipler gerildi. İki hafta önce başlayan kriz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun telefon görüşmeleriyle son buldu. Lukaşenko, dün Rusya ile anlaşmaya varıldığını açıklarken, Putin'in gözaltındaki 33 paralı asker ile ilgili detaylı bilgiler içeren mektup gönderdiğini ifade etti. Batı ile Rusya arasında sıkışan Belarus'ta tamamlanan seçimlerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeniden Devlet Başkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko'yu tebrik etti.

Lukaşenko sokak olaylarında batılı ülkeleri suçladı

Belarus'ta Lukaşenko'nun yeniden Devlet Başkanı ilan edilmesinden sonra 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko açıklamalarda bulundu. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İcra Komitesi Başkanı Sergey Lebedev ile görüşmesinin ardından ülkede yaşanan sokak olaylarını değerlendiren Lukaşenko, bu yaşananlardan İngiltere, Çekya ve Polonya'yı sorumlu tutarak, "Yurt dışı irtibatları gözledik. Bunu eski bir istihbarat görevlisi olarak söylüyorum. Bizim koyunlarımızı (protestocuları) kontrol ediyorlar. Onlar ise ne yaptıklarını bilmiyorlar ama şu anda kontrol altına alınmaya başladılar" diyerek, protestocuları 'koyun' olarak nitelendirdi. - MİNSK

Kaynak: İHA