Putin'den savaş açıklaması! Son Dakika! Putin ne dedi? Rusya - Ukrayna gerilimi son durum ne?

Putin'den savaş açıklaması geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini açıklamıştı. İşte tüm detaylarıyla Putin'den savaş açıklaması! Putin ne dedi? Haberimizde...

PUTİN'DEN SAVAŞ AÇIKLAMASI!

Kararını açıklamak üzere kameralar karşısına geçen Putin, Donbas'taki durumun kritik ve şiddetli bir hal aldığını söyleyerek " Ukrayna, Rusya için sadece komşu bir ülke değil, aynı zamanda tarihin bir parçasıdır, Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır" dedi. Öte yandan Putin, "Donbas bölgesi, tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca "Onlara gerçek "dekomünizasyonun" ne olduğunu göstermeye hazırız" açıklamalarında bulunarak "Ukrayna tarihimizi reddederek burada yaşamış olan Rusça konuşan Rusların haklarını ve varlıklarını dahi göz ardı etmiş ve bu kişilerin Stalin döneminden beri milliyetçi taleplerini tekrarlamaktan başka bir şey yapmamıştır. Ukrayna hiçbir zaman gelenekleri konusunda, gerçek bir ulus olma konusunda güçlü bir gelenek sergilememiştir." dedi.

Dünyanın merakla beklediği kararını açıklamak için kameralar karşısına geçen Putin, Donbas'taki durumun kritik ve şiddetli bir hal aldığını söyleyerek " Ukrayna, Rusya için sadece komşu bir ülke değil, aynı zamanda tarihin bir parçasıdır, Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır" dedi. Öte yandan Putin, "Donbas bölgesi, tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada; Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

Macron ve Scholz'un, söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Bugün, Rusya- Ukrayna sınırından Rostov'a geçmek isteyen 5 Ukraynalının öldürülmesi Moskova-Kiev krizini tehlikeli bir boyuta getirdi. Öte yandan NATO'daki etkisi nedeniyle sürecin paydaşları arasında görülen ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 24 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceği belirtildi.

PUTİN, DONETSK VE LUHANKS İÇİN BUGÜN KARAR VERECEK

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini açıkladı. Ukrayna, bu açıklamadan bir süre sonra BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

DEKOMÜNİZASYON NEDİR?

Dekomünizasyon, komünizm sonrası ülkelerde komünizm mirasını, komünist devlet kuruluşlarını, kültürünü ve psikolojisini ortadan kaldırma faaliyetleri olarak tanımlanıyor. Çoğu zaman siyasi temizlik olarak da tabir ediliyor. Bu terim en yaygın olarak önceden Doğu Bloku'nda yer almış ülkelerde ve Sovyetler Birliği sonrası devletlerde, komünizm sonrası dönemlerde gerçekleşen yasal, sosyal değişiklikler ve düzenlemeleri tanımlamak için kullanılır.

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