Putin'den Rusya-Japonya muhtemel barış anlaşmasına yönelik Tokyo hükümetine eleştiri
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Putin'den Rusya-Japonya muhtemel barış anlaşmasına yönelik Tokyo hükümetine eleştiri

Putin'den Rusya-Japonya muhtemel barış anlaşmasına yönelik Tokyo hükümetine eleştiri
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesiyle Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması imzalamamış olmasını "saçma" bulduğunu, bu konuda Tokyo hükümetinin "sürekli pozisyon değiştirdiğini" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesiyle Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması imzalamamış olmasını "saçma" bulduğunu, bu konuda Tokyo hükümetinin "sürekli pozisyon değiştirdiğini" söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre Putin, Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda ülkesinin Japonya ile bölgesel ilişkilerine dair konuştu.

Putin, İkinci Dünya Savaşı sonrası Rusya-Japonya arasında barış anlaşması imzalanmamış olmasını "saçma" bulduğunu belirterek, Tokyo hükümetini söz konusu anlaşmaya yönelik müzakerelerde "sürekli pozisyon değiştirmekle" eleştirdi.

Japonya ile barış anlaşması görüşmelerini sürdürmeye yönelik arzusunu dile getiren Putin, ülkesinin, barış anlaşmasının imzalanmasına götürecek süreci "hiç bir zaman reddetmediğini" ifade etti.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, müzakerelerin Rus güvenliğinin teminatı eşliğinde yürütülmesi gerektiğini kaydeden Putin, Rusya'nın, Japonya-ABD güvenlik ittifakına yönelik endişelerini, Japonya'nın dikkat alması gerektiğini söyledi

Öte yandan Putin, Rusya'da "Güney Kuril", Japonya'da "Kuzey bölgeleri" olarak bilinen ve iki ülke arasında toprak anlaşmazlığı bulunan Kuril Adaları'na yönelik Japon ve yabancı firmaların muhtemel ticari yatırımlarının 10 yıl süreli vergiden muaf tutulacağını da sözlerine ekledi.

Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran ve yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından "Kuzey bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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