Putin'den Rus yöneticinin ABD'nin isteğiyle İtalya'da gözaltına alınmasına tepki

Putin'den Rus yöneticinin ABD'nin isteğiyle İtalya'da gözaltına alınmasına tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sanayi casusluğundan şüphelenilen bir Rus devlet yöneticisinin İtalya'da gözaltına alınmasını eleştirdi. “Bu gerçekten kötü bir uygulama" diyen Putin, kararın Washington- Moskova ilişkilerine zarar verebileceğini söyledi.

05.09.2019 22:23
Putin'den Rus yöneticinin ABD'nin isteğiyle İtalya'da gözaltına alınmasına tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sanayi casusluğundan şüphelenilen bir Rus devlet yöneticisinin İtalya'da gözaltına alınmasını eleştirdi.


"Bu gerçekten kötü bir uygulama" diyen Putin, kararın Washington - Moskova ilişkilerine zarar verebileceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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