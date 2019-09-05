Putin'den Rus yöneticinin ABD'nin isteğiyle İtalya'da gözaltına alınmasına tepki
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sanayi casusluğundan şüphelenilen bir Rus devlet yöneticisinin İtalya'da gözaltına alınmasını eleştirdi. “Bu gerçekten kötü bir uygulama" diyen Putin, kararın Washington- Moskova ilişkilerine zarar verebileceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sanayi casusluğundan şüphelenilen bir Rus devlet yöneticisinin İtalya'da gözaltına alınmasını eleştirdi.
"Bu gerçekten kötü bir uygulama" diyen Putin, kararın Washington - Moskova ilişkilerine zarar verebileceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle