Putin'den Ruhani'ye Başsağlığı
AFRİN HAREKATI'NDA 30. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Putin'den Ruhani'ye Başsağlığı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’da yolcu uçağının düşmesinin ardından İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani’ye başsağlığı dileklerini gönderdi.

Putin'den Ruhani'ye Başsağlığı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'da yolcu uçağının düşmesinin ardından İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani'ye başsağlığı dileklerini gönderdi.

İran'da yolcu uçağının düşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani'ye başsağlığı mesajı gönderdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in yaşanan trajedide hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarının acısını paylaştığını ifade edildi.

İran'da Tahran-Yasuj seferini gerçekleştiren Aseman Havayollarına ait ATR-72 model yolcu uçağı radarlardan çıktı. Uçağın kalkıştan 50 dakika sonra İsfihan eyaletinin Semirom ilçesi yakınlarında düştüğü belirlendi. - MOSKOVA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et