Putin'den Nükleer Tehdit: Dünyanın Her Noktasını Vurabilecek Nükleer Füze Ürettik

Yıllık ulusa seslenişini bu sene 18 Mart'ta düzenlenecek seçim öncesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçim vaadini açıkladı

18 Mart'taki başkanlık seçimlerini kazanarak görevinde dördüncü döneme geçmesine kesin gözüyle bakılan Putin'in yıllık konuşmasını 703 gazeteci takip ediyor.

"YOKSULLUĞU AZALTMALIYIZ"

Federal Meclis üyelerine yaptığı yıllık konuşmada önümüzdeki altı yılda yoksulluğu yarı yarıya azaltma vaadinde bulunan Putin, 2000 yılında ülkede 42 milyon yoksul bulunduğunu, bugün 20 milyona kadar inen bu sayının daha da azalması gerektiğini belirtti.

"SAĞLIK SİSTEMİ KONUSUNDA ADIMLAR ATILMALI"

Rusya'nın sağlık sistemi konusunda adımlar atması ve yaşam standardının yükselmesi, askeri altyapının değişmesi gerektiğine değinerek, "Dünyada medeniyetlerin değiştiği bir döneme tanık oluyoruz. Ayağa kalkıp bu değişimlerle yüzleşmeliyiz" dedi.

Rusya'da yolların altyapısı için yaptığı harcamaların iki katına çıkarılması gerektiğini kaydeden Putin, bu harcamaların yaklaşık 740 milyar lirayı geçmesi gerektiğini söyledi.

PUTİN: DÜNYANIN NEREDEYSE HER NOKTASINI VURABİLECEK FÜZE GELİŞTİRDİK

Putin, yaptığı konuşmada yeni bir kıtalararası balistik füze geliştirdiklerini ve bu füzenin dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı, yeni füzenin hava savunma sistemleri tarafından müdahale edilmesinin zor olduğunu belirtti.

Putin ayrıca 2017 yılının sonunda yeni bir nükleer füze denemesi yaptıklarını belirtti. Bir dizi yeni nükleer silah geliştirdiklerini söyleyen Putin, bu silahlara düşman savunma sistemleri tarafından müdahale edilemeyeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, insansız su altı araçları ve kruz füzeleriyle taşınabilen yeni nükleer başlıklar geliştirdiklerini açıkladı.

TESPİT EDİLEMEZ ÖZELLİKTE

Rusya'nın geliştirdiği yeni süpersonik silahın ise 'düşman unsurlarca' tespit edilemez özellikte olduğunu söyledi.

Putin, "Rusya, başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı özellikte füzeler geliştirdi" ifadelerini kullandı.