Putin NATO Zirvesi Sonrası Resti Çekti: Saldırgan Eylemlere Aynı Şekilde Yanıt Vereceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Helsinki'de gerçekleştirilen tarihi zirve sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ülkesini tehdit eden saldırgan eylemlere aynı ölçüdeki eylemlerle yanıt vereceklerini söyledi.

"ABD'DEKİ BAZI GÜÇLER, RUSYA-ABD İLİŞKİLERİNİ KURBAN ETMEYE HAZIR"

Helsinki'de gerçekleştirilen tarihi zirvede ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Vladimir Putin, zirve sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. Trump ile gerçekleştirdikleri ilk zirvenin başarılı olduğunu belirten Putin, ABD'deki Trump karşıtlarının ele aldıkları konuları engellemeye çalıştıklarını, ABD'deki bazı güçlerin, kendi siyasal hırsları uğruna Rusya-ABD ilişkilerini kurban etmeye hazır göründüğünü söyledi.

"GELİŞMELERİN NASIL İLERLEYECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in ABD ile ilişkilerinin Soğuk Savaş döneminden daha kötü olduğunu söylediği açıklamasına ise, ABD ile ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, "Gelişmelerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz" dedi.

"SALDIRGAN EYLEMLERE AYNI ÖLÇÜDE YANIT VERECEĞİZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesini tehdit eden saldırgan eylemlere aynı ölçüdeki eylemlerle yanıt vereceklerini söyledi.