Putin'den Macron ve Merkel'e İdlib mesajı
Haberler » Politika » Putin'den Macron ve Merkel'e İdlib mesajı - Haberler

Putin'den Macron ve Merkel'e İdlib mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderler ile telefon görüşmesi yaparak Suriye ile ilgili görüşlerini aktardı.

21.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:33
Putin'den Macron ve Merkel'e İdlib mesajı

Rusya Devlet Başkanı , Avrupalı liderler ile telefon görüşmesi yaparak Suriye ile ilgili görüşlerini aktardı.


Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önce Almanya Başbakanı ile, ardından ise Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmelerde Putin'in Suriye'deki gelişmeleri muhataplarına aktardığı ifade edilirken, Suriye'nin kuzeyindeki ile ilgili Macron ve Merkel'e verdiği mesajlarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Kremlin'in açıklamasında Putin'in liderlere, İdlib bölgesinde terörist grupların sivil halka saldırısı sonucunda çözüme dair durumun kötüleştiğini ve sorunun çözülmesi gerektiğini söylediği vurgulandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler