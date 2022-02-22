Putin'den Katar Emiri'ne "ikili ilişkilerin güçlendirilmesine" ilişkin mektup - Haberler
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Putin'den Katar Emiri'ne "ikili ilişkilerin güçlendirilmesine" ilişkin mektup

AA, Serdar Bıtmez - Güncel
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Putin'den Katar Emiri'ne

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye "ikili ilişkilerin güçlendirilmesine" ilişkin bir mektup gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye "ikili ilişkilerin güçlendirilmesine" ilişkin bir mektup gönderdi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre mektup, 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na (GECF) katılmak üzere Doha'da bulunan Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov tarafından Katar Emiri Al Sani'ye teslim edildi.

Mektubun iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirme yolları ile ortak öneme sahip bazı konuları içerdiği aktarılırken, daha fazla ayrıntı verilmedi.

AA / Serdar Bıtmez - Güncel

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