Putin'den İngiliz savaş gemisi açıklaması: Provokasyon
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Putin'den İngiliz savaş gemisi açıklaması: Provokasyon

Putin'den İngiliz savaş gemisi açıklaması: Provokasyon
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Vladimir Putin ile Direkt Hat' programında soruları yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Vladimir Putin ile Direkt Hat' programında soruları yanıtladı. Karadeniz'de Rus ve İngiliz savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği olaya ilişkin açıklama yapan Putin, "Bu bir provokasyondur. Sadece İngilizler değil Amerikalıların bir provokasyonudur" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldığı programda, Karadeniz'de Rusya ile İngiltere arasında yaşanan sıcak temasa ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, "O anlarda dünyanın, Üçüncü Dünya Savaşı'ndan eşiğinde olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Putin yanıtında, "Birincisi, elbette bu bir provokasyondur. Bunun bir provokasyon olduğu açıktır. Neyi göstermek istiyorlardı ve bu provokatörler hangi hedeflere ulaşmaya çalışıyordu? Karmaşıktı ve sadece İngilizler tarafından değil, Amerikalılar tarafından da yapıldı" dedi.

CENEVRE GÖRÜŞMESİNE VURGU YAPTIPutin, Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin hemen ardından böyle bir olayın yaşandığını vurgulayarak, "İkincisi, siyasi bileşendir. Birkaç gün önce Cenevre'de bir toplantı yapılmıştı. Soru şu ki, böyle bir provokasyona neden gerek duyuldu? Bütün bunlar ne için yapılıyor? Bu insanların, Kırımlıların Rusya Federasyonu'na katılma tercihine saygı duymadıklarını vurgulamak için mi? Bu tür provokasyonlar neden yapılıyor?" ifadelerini kullandı.NELER OLMUŞTU?Rusya Savunma Bakanlığı, 23 Haziran'da yerel saatle 11.52 sıralarında İngiliz HMS Defender savaş gemisinin, Karadeniz'de Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın yakınlarına geldiği belirtilmiş ve Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz savaş gemisinin 'Rusya karasularına' girdiği gerekçesiyle uyarıldığı ancak bu uyarılara yanıt alınamadığı ve Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemisinin yerel saatle 12.06 ve 12.08'de uyarı ateşi açtığını bildirmişti. Bakanlık, ayrıca yerel saatle 12.19'da Su-24M tipi saldırı uçağının, HMS Defender'ın yakınlarına 'uyarı' amaçlı 4 adet OFAB-250 tipi bomba attığını duyurmuştu.

Daha sonra İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "HMS Defender'a uyarı atışı yapılmadı. Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor. Rusların Karadeniz'de bir topçu tatbikatı yaptıklarına ve denizcilik camiasına faaliyetleri hakkında önceden uyarıda bulunduklarına inanıyoruz. HMS Defender'a hiçbir atış yapılmadı ve rotasına bomba atıldığı iddiasını tanımıyoruz" denilmişti.


Putin'den İngiliz savaş gemisi açıklaması: Provokasyon
Putin'den İngiliz savaş gemisi açıklaması: Provokasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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