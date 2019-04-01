Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı kutladı.
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etmiştir" denildi. - Ankara
Kaynak: DHA