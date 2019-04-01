Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu

Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı kutladı.

Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etmiştir" denildi. - Ankara

Kaynak: DHA
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