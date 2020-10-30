Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı
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Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı

30.10.2020 20:56 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:35
Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin başsağlığı dileğimi kabul edin. Ölenlerin ailesine ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi ve yaralılar için acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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