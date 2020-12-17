Putin'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması: Sıklıkla görüş ayrılığına düşüyoruz ama verdiği sözleri tutan biri

Yıl sonu basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan'la sıklıkla görüş ayrılığına düştüklerini belirten Putin, "Ancak o sözünü tutan biri. Ülkesi için iyi olduğunu düşündüğü bir şey varsa sonuna kadar gidiyor" dedi

Her yılın sonunda geleneksel olarak düzenlenen "Yıl sonu basın toplantısında" gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ilişkilere dair bir soru üstüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sıklıkla görüş ayrılığına düştüklerini fakat Türk liderin verdiği sözleri tutan biri olduğunu söyledi.

"ÜLKESİ İÇİN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ BİR ŞEY VARSA SONUNA KADAR GİDİYOR"

Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şu anda belirli konularda görüş ayrılıklarımız var. Kimi zaman karşıt görüşlerde olduğumuz dahi oluyor. Ancak o (Erdoğan), sözünü tutan bir adam. Ülkesi için iyi olduğunu düşündüğü bir şey varsa sonuna kadar gidiyor. Bu öngörülebilir bir element. Bu da, kiminle muhatap olduğunuzu anlamanız için çok mühim bir şey" ifadelerini kullandı.

"DAĞLIK KARABAĞ, AZERBAYCAN'IN BİR PARÇASIDIR"

Kendisine sıra gelince koronavirüs aşısını yaptıracağını söyleyen Rus lider, Dağlık Karabağ ile ilgili olarak ise, "Uluslararası hukuk bakımından Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın bir parçası. Karabağ'ın statüsü böyle kalmalı ve değişmemeli" dedi.

"BÖLGEDE GERİLİM ÇOK UZUN YILLARDIR SÜRÜYORDU"

"Ben Karabağ'daki durumun bazı dış güçlerin müdahalesi yüzünden kontrolden çıktığını düşünmüyorum. Gerilim çok uzun yıllardır sürüyordu. Pek çok kez anlaşmazlıklar, küçük çatışmalar oldu. En sonunda da savaş çıktı" diyen Putin, "Artık önemli olan şey insanların ölmüyor oluşu. Geriye kalan şeyler ikincil derecede öneme sahip" diye konuştu.