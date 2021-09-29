Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sputnik V aşı önerisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sputnik V aşı önerisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sputnik V aşı önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Soçi'deki görüşmenin ardından uğurlarken yaptıkları ayaküstü sohbette, Erdoğan'a "Siz de güçlendirici doz yaptırma zamanınız gelince bu dozu vaktinde ve Spuntik V aşısı ile yaptırın" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Soçi'deki görüşmenin ardından uğurlarken yaptıkları ayaküstü sohbette, Erdoğan'a "Siz de güçlendirici doz yaptırma zamanınız gelince bu dozu vaktinde ve Spuntik V aşısı ile yaptırın" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün Soçi'de gerçekleşen görüşmede birçok önemli konu ele alındı. Başta Suriye ve Afganistan olmak üzere ikili ilişkilerin de masaya yatırıldığı görüşmenin ardından Putin ve Erdoğan, görüşmenin yapıldığı yazlık konutunun kapısında ayaküstü sohbet etti.

"Görüşme çok yararlı ve kapsamlıydı"

Ayaküstü sohbet sırasında Putin, "Ziyaretiniz için teşekkür ederim. Görüşme çok yararlı ve kapsamlıydı, temasta kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Putin'e teşekkür ederek karşılık verdi.

Putin'den Erdoğan'a Sputnik V aşısı önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sohbet sırasında Putin'e antikor seviyesini sormasına üzerine Putin, "Hatırladığıma göre 15-16 seviyesinde" diyerek karşılık verdi. Geçtiğimiz haftalarda Kremlin Sarayı'nda çalışan bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını hatırlatan Putin, "Farklı yöntemlerle hesaplama yapılıyor. Vücudumdaki antikor seviyesinin yüksek olduğunu söylediler. Çevremde 30'a yakın kişi zamanında aşı olmadıkları için hastalandı. Sabahtan akşama dek tüm gün beraber çalıştığım yardımcım hastalandı. Benim ise antikor seviyem yüksek. Korona virüsle enfekte olmuş biriyle tüm günümü geçirmem rağmen hasta olmadım. Siz de güçlendirici doz yaptırma zamanınız gelince bu dozu vaktinde ve Spuntik V aşısı ile yaptırın" diyerek tavsiyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Putin'in tavsiyesi üzerine, "Daha önce aşılandım. Üçüncü doz aşımı Pfizer/BioNTech yaptırdım" diye karşılık verdi. Putin ise, "Bir dahaki sefere artık" dedi.

İkilinin bu diyaloğunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuttan ayrılarak, Soçi Uluslararası Havaalanı'na hareket etti. - SOÇİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

 Putin, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yararlı olduğunu söyledi

Putin, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yararlı olduğunu söyledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Kovid-19 Zirvesi"ne video mesaj gönderdi Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Abdullah Öcalan Selahattin Demirtaş
Magazin Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Umut Meraş Stefan Kuntz Mehmet Topal Ali Palabıyık Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sputnik V aşı önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 19:10:07. #1.17#