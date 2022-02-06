Putin'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telgrafı (3)

IRAK BAŞBAKANI KAZIMİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştüğü belirtilerek, "Görüşmede, Irak Başbakanı Kazımi, Kovid- 19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti" denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından Kazımi'ye teşekkür etti.

"Canım yavrularım, gözlerinizden öpüyorum. Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar ve temenniler bize güç veriyor. Ailelerinize selamlarımı iletin. İyi ki varsınız."