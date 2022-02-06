Putin'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telgrafı (2)

İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştüğü belirtilerek, "Görüşmede; İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti" denildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından, Herzog'a teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı - Politika