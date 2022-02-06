Son dakika haberleri! Putin'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telgrafı

Putin'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telgrafı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileten telgraf gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir telgraf iletti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid- 19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti" ifadelerine yer verildi.

Etiyopya Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali de Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini sundu. Erdoğan, Abiy Ahmed Ali'nin paylaşımını kendi Twitter hesabında alıntılayarak teşekkür etti.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Güncel