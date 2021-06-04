Putin'den aşırılık yanlılarının vekil seçilmesini engelleyen yasaya onay
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Putin'den aşırılık yanlılarının vekil seçilmesini engelleyen yasaya onay

Putin'den aşırılık yanlılarının vekil seçilmesini engelleyen yasaya onay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "aşırılık yanlısı" olarak belirlenen kurum ve örgütlerin yöneticilerinin 5 yıl boyunca milletvekili seçilmesini engelleyen yasayı onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "aşırılık yanlısı" olarak belirlenen kurum ve örgütlerin yöneticilerinin 5 yıl boyunca milletvekili seçilmesini engelleyen yasayı onayladı.

Rusya'da "aşırılık yanlısı" olarak belirlenen kurum ve örgütlerin yöneticilerinin 5 yıl boyunca milletvekili seçilme haklarını engelleyen yasaya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'den onay geldi. Daha önce Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Rus Parlamentosu'nda milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen yasa, son olarak Putin'in onayı ile resmileşti. Kremlin bilgi portalında yayınlanan kararnamede, mahkeme tarafından hüküm verilen örgüt ve kurum yöneticisi olan kişiler 5 yıl boyunca milletvekili olamayacağı belirtildi. Bu kurum ve örgütlerin üye ve çalışanları da hüküm giydiği takdirde, 3 yıl boyunca milletvekili seçilemeyeceği kaydedildi.

Ayrıca yerel halk tarafından yasanın, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın (FBK), "terörist ve aşırılık yanlısı örgütler" listesine dahil edilmesinden sonra onaylanması Navalny'nin siyasi kariyerinin engellenmesi yönünde değerlendirilirken, bu vakfa üye olan ve çalışan binlerce kişinin de olumsuz yönde etkilenebileceği ifade ediliyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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