Putin'den ABD'ye suçlama: Uzayı askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyorlar
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Putin'den ABD'ye suçlama: Uzayı askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyorlar

Rusya, ABD'nin uzayda askeri operasyon çalışmasını eleştirdi

04.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:58
Putin'den ABD'ye suçlama: Uzayı askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyorlar

Rusya Devlet Başkanı , ABD'nin uzayı askeri operasyonların cephesi yapmayı planladığını belirterek, "ABD askeri-siyasi yönetimi uzay alanını askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyor." dedi.


Putin, Soçi'de düzenlenen Rus Deniz Filosunun gelişmesi ile ilgili toplantıda yaptığı konuşmada, uzayda askeri harekat yapılması çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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