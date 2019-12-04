Putin'den ABD'ye suçlama: Uzayı askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyorlar
Rusya, ABD'nin uzayda askeri operasyon çalışmasını eleştirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin uzayı askeri operasyonların cephesi yapmayı planladığını belirterek, "ABD askeri-siyasi yönetimi uzay alanını askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyor." dedi.
Putin, Soçi'de düzenlenen Rus Deniz Filosunun gelişmesi ile ilgili toplantıda yaptığı konuşmada, uzayda askeri harekat yapılması çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle