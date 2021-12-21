Putin'den ABD ve NATO'ya sunulan güvenlik önerileri konusunda "ciddi müzakere" çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda görüştüğü Almanya'nın yeni Başbakanı Olaf Scholz'e Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik önerileri konusunda "ciddi müzakere" yürütülmesini umduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık ayı başında resmen göreve başlayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ü göreve gelişinden dolayı tebrik etti. Kremlin Basın Servisi tarafından Putin-Scholz arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Vladimir Putin, NATO'nun doğuya daha fazla ilerlemesini ve Rusya ile komşu ülkelere saldırı sistemlerinin yerleştirilmesinin önüne geçen uzun vadeli, yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri için Rus tekliflerini dile getirdi. Bu bağlamda Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma taslaklarının içeriği ve Almanya da dahil olmak üzere Batılı ortaklara sunulan Rusya ve NATO üyesi ülkelerin güvenlik önlemlerine ilişkin anlaşma ile ilgili ayrıntılı değerlendirmeler yapıldı" denildi. Açıklamada, "Rus tarafının gündeme getirdiği tüm konularda ciddi müzakerelerin yapılması umudu dile getirildi" ifadeleri kullanıldı.

İki liderin, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları da kapsamlı bir şekilde ele aldığı aktarıldı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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