Putin'den 8 Ocak'ta Türkiye'ye ziyaret

02.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:10

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Kremlin Sözcüsü Dmityriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti tarihini açıkladı. Peskov, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'y 8 Ocak'ta ziyaret edeceğini açıkladı. Peskov açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in önemli ikili görüşmeler gerçekleştireceğini ve bölgesel konuların ele alınacağını dile getirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA