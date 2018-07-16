Putin: Demokratik Bir Ülkede Nihai Karar Mahkemelerindir

– ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki'de gerçekleşen toplantıda ABD'de 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarına da çarpıcı yanıtlar verdi ve Putin "ABD gerçekten demokratik bir ülke ise bu konu mahkemeye taşınsın, nihai karar güvenlik güçlerinin değil mahkemelerindir" dedi.

Putin gazetecilerin Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarıyla ilgili sorulara şu yanıtları verdi:

"Trump ABD'li vatandaşların çıkarını, ben de kendi insanımın çıkarlarını savundum.

"Tek bir gerçek söyleyebilir misiniz seçime karıştığımıza dair.

"Başkan Trump'ın da dediği gibi, adayken de söyledi bunu Rusya ve ABD ilişkilerinin geliştirilmesi lazım.

"Bizimle çalışmak isteyen bir insana sempati duymak kötü bir şey mi?

"Dedikodularla ve iddialarla değil gerçeklerle hareket etmeliyiz.

"Şimdiye kadar ABD ve Rusya federasyonu arasında 1999'a dayanan ortak suçlu anlaşması var. 150 kadar davayı ABD'nin talebi üzerine açtık.

"Bazı istihbarat görevlilerinin Rusya'da kazanılmış kazançların vergilendirilmeden ABD'ye kaçtıktan sonra Hillary Clinton kampanyasına para gönderilmesine destek olduğunu düşünüyoruz.

"Başkan Trump, artık top sizin kalenizde.

"ABD demokratik bir ülke ise, böyle bir ihtilaf ancak mahkeme ile çözülebilir. Güvenlik güçleriyle çözülmez.

"Daha önceki örneklerini verdim. Birçok Rus vatandaşı sermayesini ABD'ye götürebiliyor. Bireysel katkı sağlayabiliyor.

"Nihai söz mahkemelerindir. Özel kişilerden bahsetmiyoruz.

"Hükümetler arasında anlaşmamız var, lütfen talep gönderin. İşbirliğini geliştirir ve birlikte bunun cevabını alırız.

"Başkan Trump Moskova'ya geldiğinde ben onun orada olduğunu bile bilmiyorum.

"Özel bir iş adamıyken kimse bana Trump Moskova'da demedi.

"O kadar fazla ABD'li iş adamı Moskova'ya geliyor ki, hangi birini tanıyabilirim?

"ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmemiz gayet açık ve iş atmosferinde gerçekleşti. Gayet başarılı ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Rusya ve Amerika'nın ilişkilerinin mevcut durumunu ve perspektiflerini, uluslararası gündem maddelerini değerlendirdik.

"İkili ilişkilerin zor zamandan geçtiğinin herkes farkında, fakat bu zorluklar somut bir nedene dayalı değil.

"Soğuk savaş çok önce sona erdi, iki ülkenin ciddi ideolojik çatışması geçmişte kaldı, dünyadaki durum köklü bir değişiklik yaşadı.

"Bugün hem Rusya hem de ABD tamamen farklı tehditlerle karşı karşıya geliyor, bunlar uluslararası güvenlik ve istikrar mekanizmalarındaki tehlikeli dengesizlik, bölgesel krizler, terör tehdidinin tırmanması, sınır ötesi suçlar, dünya ekonomisindeki sorunların artması, ekolojik ve diğer riskler.

"Tüm bunlarla sadece güçlerimizi birleştirerek başa çıkabiliriz. Amerikan partnerlerimizle bunu anlayacağınızı umuyorum.

"Bugünkü görüşmeler Donald Trump ile İkili ilişkilerdeki olumsuz durumu düzeltme, ilişkilerin iyileştirilmesinde ilk adımı atma, güvenin kabul edilebilir bir düzeye çıkartılması ve karşılıklı çıkar sağlayan tüm konularda işbirliğine geri dönmeye yönelik ortak isteğimizi gösteriyor."

Trump ise toplantıda konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu diyaloğu çok daha önce yapmalıydık.

"Nükleer silahsızlanma olsun ya da başka bir konu, işbirliği alanlarımız vardı. Bence iki taraf da hatalar yaptı.

"Seçim bir temiz kampanyasıydı ve Hillary Clinton'u kolayca yendim.

"O kadar çok kurcaladılar ve dünyanın en büyük nükleer iki gücün ilişkisi üzerinde olumsuz bir etkileri oldu.

"Dünyanın nükleer enerjisinin yüzde 90'ı bu iki ülkenin elinde ve bu çok gülünç.

"Başkan Putin'i adayken tanımıyordum, seçime müdahalesi olması imkansız. Fakat ortalama okuyucu bunlara inandı.

"İki tarafa da güveniyorum ama o server'a ya da server'lara ne oldu? Hillary Clinton'un emaillerine ne oldu? 33 bin emailine ne oldu?

"Başka Putin bugün özel görüşmemizde de konuya ilişkin iddiaları inkar ederken hayli güçlü ve kararlıydı. ve gelip kendi istihbarat görevlileriyle işbirliği içinde çalışmayı teklif ettiler ve bence bu harika bir öneri.

Kırım'ın ihlali konusunda ise iki lider farklı tutumda olduklarını belirtti, Putin Kırım konusunda "Başkan Trump Kırım'ın ihlali konusunda fikrini söyledi. Biz ise halkın referandumla bunu seçtiğini söylüyoruz" dedi. - İstanbul