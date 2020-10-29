Putin: "Dağlık Karabağ müzakerelerinde Türkiye de olmalı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Putin: "Dağlık Karabağ müzakerelerinde Türkiye de olmalı"

29.10.2020 19:43 | Son Güncelleme: 29.10.2020 19:53
Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ müzakerelerinde Türkiye'nin de olması gerektiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ müzakerelerinde Türkiye'nin de olması gerektiğini açıkladı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ederken, uluslararası toplumdan müzakere çağrıları sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus iş dünyası için düzenlenen "Rusya Çağırıyor" isimli programa telekonferans yoluyla katıldı. Toplantıda siyasi konulara değinen Putin, Dağlık Karabağ konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın, Sovyetler Birliği dağılırken silahlı yönteme başvurduğunu belirten Putin, "Sovyetler Birliği yönetimi de insanların güvenliğini sağlayacak etkin bir karar almamıştı, Ermenistan eline silah alarak kendisi adım atmıştı. Karabağ'da belirli bir rejimin sağlanmasıyla 5 artı 2 bölgenin Azerbaycan'a verilmesini konuşmak bizim yaklaşımımızdır. Uzun süreli çözüm için iki tarafa da uygun olan bir çıkar dengesi sağlanmalı" dedi.

"Müzakerelerde Türkiye de olmalı"

Dağlık Karabağ tartışmasının diplomasi ile çözüme kavuşturulması gerektiğini savunan Putin, "Azerbaycan ile Ermenistan'ın, Türkiye'nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor. Bunun başarılabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ABD, tüzel kişilerimize ve şirketlerimize 46 kez yaptırım uyguladı"

ABD ile ilişkilerde sorunların hala sürdüğünü belirten Putin, "Mevcut yönetim Rusya'ya, tüzel kişilerimize ve şirketlerimize 46 kez yaptırım uyguladı. 46 kez! Hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştı. Ancak bu kısıtlamalara rağmen bir önceki döneme kıyasla ticaret hacmi yüzde 30 arttı. ABD seçimlerine değinmek istemiyorum. Zira ben ne söylersem söyleyeyim, partnerlerimiz Rusya'nın ABD seçimlerine sözde müdahalesini kanıtlamak için sözlerimi işine geldiği şekilde yorumluyor" dedi. - MOSKOVA

Putin: 'Dağlık Karabağ müzakerelerinde Türkiye de olmalı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Geert Wilders Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aslı Enver Aleyna Tilki Birkan Sokullu Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Eddie Newton Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk İslam Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Putin: "Dağlık Karabağ müzakerelerinde Türkiye de olmalı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 19:54:26. #1.15#
title