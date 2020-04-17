Putin, Covid-19 nedeniyle 2. Dünya Savaşı Zafer Bayramı törenini erteledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlerin ertelendiğini duyurdu
17.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:06
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlerin ertelendiğini duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com