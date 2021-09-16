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Putin, Çin'in 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na davetini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Putin, Çin'in 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na davetini kabul etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Şubat ayında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmak için yaptığı daveti kabul ettiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Şubat ayında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmak için yaptığı daveti kabul ettiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesi sırasında yaptığı basın açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Şubat ayında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılma davetini kabul ettiğini kaydetti. Lavrov, "Görüşme sırasında Başkan Putin, Xi Jinping'in Şubat 2022'de Pekin'deki Kış Olimpiyat Oyunları'na davetini kabul etmekten mutluluk duydu. Tabii ki zirvenin bizzat gerçekleştirileceğini, Çinli ve Rus sporcuların en yüksek spor ve insani niteliklerini bir kez daha kanıtlayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamasında, 2001 yılında imzalanan Rusya-Çin İyi Komşuluk ve Dostluk İşbirliği Antlaşması'nın iki ülke arasındaki tarihi önemine de vurgu yapan Bakan Lavrov, "İyi Komşuluk ve Dostluk İşbirliği Antlaşması'nın 20. yıl dönümünde bir kez daha bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Liderlerimiz 28 Haziran tarihinde bu konuda özel bir açıklama yaparak, bu anlaşmanın tarihi önemini ve özellikle ikili ilişkilerin modern modelini oluşturmadaki rolünü övdüler" dedi.

Ayrıca Moskova ve Pekin'in, diplomatik kurumlar ve hükümet başkanları arasında olduğu kadar en üst düzeyde düzenli temaslarda da bulunduğunu aktaran Lavrov, Halihazırda Başkan Yardımcıları düzeyinde 5 hükümetler arası komisyonun faaliyet gösterdiğini belitti. Lavrov, "Bugün ikili ilişkilerin durumunu ve yakın geleceğe yönelik görevleri tartışabiliriz. Bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunmak hayati önem taşımaktadır. Afganistan artık herksin dilinde, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (CSTO) bugün ve dünkü toplantılarında bu konuda özel bildiriler kaleme alındı" ifadelerini kaydetti.

(İHA)

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Haber: Putin, Çin'in 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na davetini kabul etti - Haberler
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