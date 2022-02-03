Putin: "Çin ile ilişkilerimiz istikrarlı, siyasetten etkilenmez ve üçüncü bir tarafa karşı değildir"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin Kış Olimpiyatları öncesi Çin Medya Grubu'na verdiği yazılı röportajında, "İlişkilerimiz istikrarlı, siyasetten etkilenmez ve üçüncü bir tarafa karşı değildir" dedi.

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Medya Grubu (CMG) Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Shen Haixiong'a yazılı röportaj verdi. Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in birçok küresel sorunun çözümünde benzer fikirlere sahip olduğu yakın bir dostu ve siyasetçi olduğunu ve Jinping ile yakın temasın sürdüğünü söyledi. 2022 ve 2023 yıllarının "Rusya-Çin Spor Yılları" olarak belirlendiğine işaret eden Putin, bunun iki ülke halklarının yaşamında önemli ve dikkat çekici bir olay olacağını belirtti.

Pekin'in kış olimpiyat oyunlarını en iyi şekilde organize edeceğine inandığını dile getiren Putin, bütün sporculara Olimpiyat Oyunları'nda iyi performans diledi ve oyunların tüm izleyenlerde güzel ve unutulmaz bir izlenim bırakması arzusunu dile getirdi.

"İlişiklerimiz istikrarlı"

Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin, ideolojik bağlamdan uzak, eşitlik temelinde geliştiğine işaret eden Putin, "İlişkilerimiz istikrarlı, siyasetten etkilenmez ve üçüncü bir tarafa karşı değildir" dedi.

Putin, 20 yıl önce imzalanan Rusya-Çin İyi Komşuluk Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın Rusya-Çin Kapsamlı Stratejik İşbirliği ve Ortaklık İlişkisinin uzun vadeli ve istikrarlı bir şekilde geliştirilmesi için hukuki ayağı tesis eden temel belge olduğunu hatırlattı. Putin, 28 Haziran 2021 tarihinde Jinping ile anlaşmayı 5 yıl daha uzatmaya karar verdiklerine dikkat çekti.

Putin, Rusya-Çin İyi Komşuluk Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nda belirlenen konseptin ikili ilişkileri daha önce görülmemiş bir seviyeye yükselttiğine ve ortaklaşa ilerlemeler için zemin oluşturduğuna dikkat çekti.

Rusya'nın ticari ortakları sıralamasında Çin'in birinciliğini koruduğuna işaret eden Putin, salgına rağmen 2021 yılında ikili ticaret hacminin tarihi rekor kırarak 140 milyar Amerikan dolarına ulaştığını kaydetti. Çin'in uluslararası sahnedeki stratejik ortakları olduğunu dile getiren Putin, küresel meselelerin çoğunda Çin'le benzer tutumda olduklarını hatırlattı.

Putin, BM, BRICS, Shanghai İşbirliği Örgütü, G20, APEC, Doğu Asya Zirvesi gibi çok taraflı örgütler ve mekanizmalar altında sıkı eşgüdümü koruduklarını ve bunun karışık koşullara karşı dünyayı sağlamlaştırıcı rol oynadığını belirtti. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı - Politika