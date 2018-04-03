Putin - Çifte Ajan Sergey Skripal ile Kızı Yulia'nın Zehirlenmesi
- Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
- Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. (5)