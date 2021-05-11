Putin, buz hokeyi maçında hünerini konuşturdu
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Putin, buz hokeyi maçında hünerini konuşturdu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'deki Buz Sarayı'nda düzenlenen Buz Hokeyi Gece Ligi'nin 10'uncu yıldönümü gösterilerinin açılış maçına katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'deki Buz Sarayı'nda düzenlenen Buz Hokeyi Gece Ligi'nin 10'uncu yıldönümü gösterilerinin açılış maçına katıldı. Putin, 9 sayı bir de asist yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi kentindeki Buz Sarayı'nda düzenlenen Buz Hokeyi Gece Ligi'nin 10. yıldönümü festivalinin gala maçına katıldı. Putin, karşılaşmada geleneksel olarak giydiği 11 numaralı kırmızı formasıyla sahaya çıktı. Putin'in de yer aldığı 'Hokey Efsaneleri' takımı, 'Buz Hokeyi Gece Ligi Milli Takımı' ile karşı karşıya gelirken Putin'in takım arkadaşları arasında Savunma Bakanı Sergey Shoygu, Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, müzisyen Igor Butman ve milli buz hokeyi sporcuları yer aldı.

9 SAYI BİR DE ASİST YAPTI

Putin'in 9 sayı ürettiği ve bir asist yaptığı karşılaşmayı Rus liderin takımı 13'e 9 kazandı. Her yıl düzenlenen Buz Hokeyi Gece Ligi, Rusya Devlet Başkanı'nın girişimleriyle 2011 yılında kurulmuştu. Buz Hokeyi Gece Ligi'nin amaçları arasında, Rusların spora olan ilgisini artırmak ve buz hokeyini popülerleştirmek geliyor.

Putin, buz hokeyi maçında hünerini konuşturdu
Putin, buz hokeyi maçında hünerini konuşturdu
Putin, buz hokeyi maçında hünerini konuşturdu
Putin, buz hokeyi maçında hünerini konuşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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