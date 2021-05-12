- Putin, Buz Hokeyi maçında 8 sayı birden atarak şov yaptı
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- Putin, Buz Hokeyi maçında 8 sayı birden atarak şov yaptı

İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK - Haberler | Magazin

- Putin, Buz Hokeyi maçında 8 sayı birden atarak şov yaptı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı buz hokeyi maçında tam 8 sayı birden atarak şov yaptı.

- Putin, Buz Hokeyi maçında 8 sayı birden atarak şov yaptı

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı buz hokeyi maçında tam 8 sayı birden atarak şov yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde yer alan Buz Sarayı'nda düzenlenen Buz Hokeyi Gece Ligi'nin 10. yıldönümü festivalinde gala maçında sahaya çıktı. Putin, "Hokey Efsaneleri" takımında yer alarak, yine 11 numaralı formayı giydi. Putin'in takımında, Rusya Buz Hokeyi Milli Takımı'nın eski oyuncularının yanı sıra, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu, Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov ve müzisyen Igor Butman gibi ünlü isimler yer aldı. Rus halkının Buz Hokeyi'ne olan ilgisini arttırmaya yönelik düzenlenen Rus Hokeyi Gece Ligi'nin galasında sahaya çıkan Başkan Putin, karşılaşmada tam 8 sayı birden atarak ve 1 asist yaparak gecenin yıldızı oldu.

Ayrıca Putin'in takımı, karşılaşmayı 13-9 ile kazanırken, Rusya'da hemen hemen tüm televizyon kanalları Putin'in forma giydiği müsabakayı canlı yayın ile Rus halkına aktardı.

- Putin, Buz Hokeyi maçında 8 sayı birden atarak şov yaptı
- Putin, Buz Hokeyi maçında 8 sayı birden atarak şov yaptı
- Putin, Buz Hokeyi maçında 8 sayı birden atarak şov yaptı
- Putin, Buz Hokeyi maçında 8 sayı birden atarak şov yaptı
- Putin, Buz Hokeyi maçında 8 sayı birden atarak şov yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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