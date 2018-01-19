Putin Buz Gibi Göle Girdi, Tüm Dünyaya Mesaj Verdi

Dünya üzerindeki Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın doğum günü ve vaftiz edilişini kutlamaya devam ediyor. Rusya'daki kutlamalarda Vladimir Putin buz gibi Seliger Gölü'ne girdi. O anlarda hava sıcaklığının -7 derece olduğu öğrenildi.

TELEVİZYONLARDA YAYINLANDI

Doğa sporlarına olan tutkusuyla bilinen Putin, Moskova'nın kuzeyindeki gölde dua etti. Seromoni sırasında papazlar da hazır bulundu. Rus televizyonları, ayağında çizmeleriyle gölün başına gelen Putin'in görüntülerini haber bültenlerinde yayınladı.

Putin, gölde yıkanmadan önce Nilov Manastırı'ndaki ayine de katıldı. Putin tüm dünyaya "Turp gibiyim" mesajı verdi.

BUZ GİBİ NEHRE GİRİYORLAR

Ortodoks Hristiyanlar, 18-19 Ocak tarihlerinde Hz. İsa'nın vaftiz edildiğine inandıkları Ürdün Nehri'ne giriyor. Diğer ülkelerde yaşayan binlerce Ortodoks Hristiyan da, buz gibi havada dere veya göllerde yıkanıyor.