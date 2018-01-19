Putin Buz Gibi Göle Girdi, Tüm Dünyaya Mesaj Verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hz. İsa'nın vaftiz edilişini kutlamak için buz gibi havada Seliger Gölü'ne girdi.
Dünya üzerindeki Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın doğum günü ve vaftiz edilişini kutlamaya devam ediyor. Rusya'daki kutlamalarda Vladimir Putin buz gibi Seliger Gölü'ne girdi. O anlarda hava sıcaklığının -7 derece olduğu öğrenildi.
TELEVİZYONLARDA YAYINLANDI
Doğa sporlarına olan tutkusuyla bilinen Putin, Moskova'nın kuzeyindeki gölde dua etti. Seromoni sırasında papazlar da hazır bulundu. Rus televizyonları, ayağında çizmeleriyle gölün başına gelen Putin'in görüntülerini haber bültenlerinde yayınladı.
Putin, gölde yıkanmadan önce Nilov Manastırı'ndaki ayine de katıldı. Putin tüm dünyaya "Turp gibiyim" mesajı verdi.
BUZ GİBİ NEHRE GİRİYORLAR
Ortodoks Hristiyanlar, 18-19 Ocak tarihlerinde Hz. İsa'nın vaftiz edildiğine inandıkları Ürdün Nehri'ne giriyor. Diğer ülkelerde yaşayan binlerce Ortodoks Hristiyan da, buz gibi havada dere veya göllerde yıkanıyor.
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Afrine hava harekatı yapmamiza izin vermiyor, s 400 ler acikCevap Yaz Yayından Kaldır
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Herkesin kendi inancı Allah kabul etsin ne diyelim:)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Her ne kadarda gavur olsan bizim müslümanlardan daha adam gibi adam .Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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sapıklıktan başka bir şey değilCevap Yaz 2 6 Yayından KaldırHAYIRDIR: Neresi sapıklık ulan3 1 Yayından Kaldır