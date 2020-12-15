Putin, Biden'ı tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Putin, Biden'ı tebrik etti

15.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:15
Putin, Biden'ı tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Rusya devlet başkanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi için kendisini tebrik etmek üzere Joe Biden'a bir telgraf gönderdiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kremlin 'Putin pandemi döneminde sığınakta yaşıyor' iddiasını yalanladı: Rezidansta yaşamaya devam ediyor
Kremlin "Putin pandemi döneminde sığınakta yaşıyor" iddiasını yalanladı: Rezidansta yaşamaya devam ediyor
Joe Biden: ABD'de Seçici Kurul, Biden'ın başkanlık seçimi zaferini resmileştirdi
Joe Biden: ABD'de Seçici Kurul, Biden'ın başkanlık seçimi zaferini resmileştirdi
AB, Türkiye konusunda denge arayışında, kesin tavır için Biden'ı bekliyor
AB, Türkiye konusunda denge arayışında, kesin tavır için Biden'ı bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hakan Taşıyan Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Okan Buruk Burak Yılmaz Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Türk Çocuk S 400 Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Putin, Biden'ı tebrik etti | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:15:26. #1.14#
title