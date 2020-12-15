Putin, Biden'ı tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Rusya devlet başkanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi için kendisini tebrik etmek üzere Joe Biden'a bir telgraf gönderdiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı