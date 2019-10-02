Putin, azil süreci başlatılan Trump'la yaptığı görüşmelerin yayınlanabileceğini söyledi

Putin, azil süreci başlatılan Trump'la yaptığı görüşmelerin yayınlanabileceğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın ABD'de seçimlere müdahale ettiği iddiasının 'saçmalık' olduğunu söyleyerek, "Trump ile yaptığımız görüşmeler yayımlanabilir." dedi

02.10.2019 17:46
Putin, azil süreci başlatılan Trump'la yaptığı görüşmelerin yayınlanabileceğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın ABD'de seçimlere müdahale ettiği iddiasının 'saçmalık' olduğunu söyleyerek, "Trump ile yaptığımız görüşmeler yayımlanabilir." dedi.


Başkent Moskova'da enerji ve ekonomi konulu bir konferansa katılan Putin, Rusya'nın ABD'deki seçimlere müdahale etmekten daha önemli işleri olduğunu ve böyle bir iddiada bulunmanın saçma olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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